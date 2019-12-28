Больше всего медиков не хватает на Камчатке и в Смоленске.

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей. Это первый случай, когда ведомство предоставило статистику о нехватке медперсонала в стране. Запрос на статистические данные сделали в "РБК".

В конце 2018 года незакрытые вакансии остались в 50 тысячах случаях. Еще около 50 тысяч человек не хватало в качестве среднего медицинского персонала. Таким образом незакрытыми осталась каждая двадцатая вакансия. В шести регионах этот показатель ниже - каждая десятая вакансия..

Наибольшая нехватка зафиксирована в Камчатском крае (20% ставок), Смоленской области (2,7 тысяч ставок). Регионы нуждались в врачах, медсестрах, фельдшерах. Сейчас специалистов привлекают в села и небольшие города по программе "Земский доктор".

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат проанализировал рост ВВП России в 2019 году.

Фото: РБК