Он составил составил 1,3%.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что росстат проанализировал рост ВВП России в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как оказалось, в минувшем году рост ВВП России составил 1,3%. По словам экспертов, это значит, что объем составил 109,362 трлн рублей. Тем самым можно отметить, что рост российской экономики в 2019 году замедлился на 1,2 п.п по сравнению с 2018 годом.

Специалисты заявили, что такая ситуация наблюдалась в далеком 2009 году. Тогда отрицательный вклад экспорта составил 4,7%.



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