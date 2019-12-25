В УЕФА опровергли информацию о рекомендациях ВОЗ отменить турниры

Аналогичный комментарий дали представители ВОЗ.

Как сообщает издание The Independent, представитель УЕФА прокомментировал информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ - прим.) рекомендовала отменить международные футбольные турниры до конца 2021 года.

В организации заявили, что не получали подобных сообщений. Аналогичный комментарий издание получило от представителей ВОЗ. Те заявили, что никогда не давали рекомендаций об отмене футбольных соревнований.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года. УЕФА настоятельно рекоммендует всем лигам доиграть нынешний сезон, как только улучшится эпидемиологическая обстановка в мире.

Ранее была информация о том, что ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить все футбольные турниры до конца 2021 года.

Фото: UEFA.com