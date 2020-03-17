Режим будет действовать с 18 марта по 10 апреля.

В Тюменской области ввели режим повышенной готовности с 18 марта 2020 года. Об этом заявил глава региона Александр Моор в ходе прямой линии по профилактике коронавируса.

По словам чиновника, по 10 апреля в регионе запрещаются массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идет о культурных, спортивных и других общественных собраниях. Местные школы,техникумы, вузы и учреждения дополнительного образования переходят на дистанционное обучение. При этом детские сады закрываться не будут. Однако власти советуют родителям временно оставлять своих детей с родственниками и перейти на свободное посещение.

Ранее в области выявили инфекцию коронавируса у местного жителя. Россиянин вернулся из поездки по Швейцарии и островам Карибского бассейна.

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, как и в Ивансвской области.