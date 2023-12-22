В Тверской области задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Мужчина признался в преступлении.

Российские правоохранительные органы совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемого в расстреле сотрудников полиции. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина ВОлк в собственном Telegram-канале. Во время задержания мужчина отметил, что признает свою вину в трагедии, которая произошла на территории Московской области. По словам государственной служащей, задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы для разбирательства. В опубликованном видеоролике мужчина сообщил оперативникам, что является жителем столицы Василием Буряковым.

Задержали подозреваемого в нападении на полицейских отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щелковское" 7 апреля этого года. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Полицейские изъяли у курьера-студента из Мурманска похищенные у пенсионерки 6,7 тысячи.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк