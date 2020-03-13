В Тверской области задержали мать утонувшей 7-летней девочки

Следствие установило, что девочка утонула на глазах у матери, которая не попыталась спасти дочь.

В Тверской области задержали женщину, на глазах у которой утонула 7-летняя дочь.

Piter.TV ранее писал о трагической гибели 7-летней девочки в Тверской области. Ранее сообщалось, что девочка ушла вечером 8 марта погулять возле дома и не вернулась. 9 марта в результате усиленных поисков тело ребенка было найдено в реке, которая протекает в селе.

В ходе расследования обстоятельств смерти девочки следствие выяснило, что днем 8 марта девочка была на берегу реки вместе с матерью. Ребенок оказался в воде и, не умея плавать, утонул. Мать девочки не предприняла никаких попыток спасти дочь, а после ушла домой. Женщину по подозрению в убийстве задержали, вину свою она не признала, сказав, что это был несчастный случай. Судмедэкспертиза установила, что девочка умерла в результате утопления.

В рамках расследования уголовного дела допрошены родители малолетней, произведен осмотр их жилища, собран характеризующий материал в отношении всех членов семьи, допрошены в качестве свидетелей соседи, получены образцы для сравнительного исследования, назначены генетическая и медицинская судебные экспертизы. СУ СК РФ по Тверской области

Кроме этого, возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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