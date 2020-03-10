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Видео: В Тверской области в реке нашли тело пропавшей 7-летней девочки

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Девочка ушла погулять и не вернулась.

В Тверской области в реке нашли тело 7-летней девочки, которую искали сутки.

Региональные следственные органы СКР по Тверской области сообщают, что в​ селе Чамерово Весьегонского района Тверской области девочка 2013 года рождения вечером 8 марта отправилась погулять возле дома и пропала. 9 марта в ходе следственных и оперативных действий тело девочки было обнаружено в реке, которая протекает в селе. 

Когда девочка пропала, было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия, в которых она проживала.

СУ СК РФ по Тверской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: Следственный комитет РФ

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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