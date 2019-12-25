В Тамбовской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 13-летней школьницы

Девочку ищут с 7 марта.

В Тамбовской области по подозрению в убийстве 13-летней девочки задержали 35-летнего мужчину.

Следственные органы СКР по Тамбовской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье "убийство" по факту исчезновения 13-летней школьницы. По версии следствия, вечером 7 марта школьница вышла с дискотеки и домой не вернулась. Накануне, 9 марта, был задержан 35-летний мужчина, который подозревается в убийстве.

По данным следователей, мужчина на своем автомобиле на одной из улиц села Бокино Тамбовского района сбил школьницу, которая была во всем черном. Сделав вывод, что девочка мертва, чтобы скрыть следы, он вывез девочку к реке и выбросил тело в воду.

Тело до сих пор не найдено. Школьницу ищут полиция и около 600 волонтеров. В понедельник к поискам подключаются водолазы.

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Фото: Piter.TV