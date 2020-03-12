Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю школьницу нашли закопанной в лесу

Подозреваемый в убийстве мужчина на первом допросе сказал, что задавил девочку, а тело сбросил в реку.

В Тамбовской области пропавшую 13-летнюю школьницу нашли в лесу под слоем земли.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Тамбовской области ищут 13-летнюю школьницу, которая вышла с дискотеки в родном селе вечером 7 марта, а домой так и не вернулась. 9 марта был задержан подозреваемый в убийстве 35-летний мужчина. На первом допросе он признался, что сбил девочку на своем автомобиле, а тело сбросил в реку. Водолазы два дня исследовали дно реки, но девочку так и нашли. Одновременно продолжались поиски ребенка и в других местах.

Полиция, добровольцы из поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", волонтеры общественной организации "Поиск пропавших детей" и местные жители исследовали окрестности села, где проживала пропавшая, а также окрестности Котовска и Тамбовского района. Накануне вечером, 11 марта 2020 года, тело школьницы, закопанное в землю, обнаружено в лесном массиве города Котовска.

Расследование уголовного дела продолжается, в ходе расследования будет выяснена точная причина смерти школьницы.

Видео: СУ СК РФ по Тамбовской области