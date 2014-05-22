В Туркмении заявили, что потенциал ООН поможет преодолеть недоверие в мировой политике

Сердар Бердымухамедов рассказал о работе в Ашхабаде.

Потенциал Организации Объединенных Наций необходимо использовать для того, чтобы преодолеть недоверие и конфронтационный накал, существующий сейчас в мировой политике. Соответствующее заявление президент Туркмении Сердар Бердымухамедов сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной в Нью-Йорке. Политик призвал коллег работать последовательно и настойчиво, применять весь дипломатический инструментарий и моральный авторитет. Это позволит ООН дать взвешенную и не иделогизированную оценку происходящим на геополитической арене событиям.

...Чтобы преодолеть недоверие и конфронтационный накал в мировой политике и попытаться обозначить перспективы для компромисса и взаимного учета интересов. Сделать это возможно только под эгидой ООН в открытом и честном диалоге. Сердар Бердымухамедов, глава Туркмении

Глава Туркмении уточнил, что добиться такого диалога будет непросто, однако это необходимый момент. Ашхабад сейчас занимается формированием глобальной стратегии безопасности, основанной на принципах устава ООН.

Путин: визит главы Туркмении говорит об особых отношениях стран.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций