Путин: визит главы Туркмении говорит об особых отношениях стран

Глава РФ в Кремле принял нового президента Туркменистана.

Российский президент Владимир Путин заявил, что визит главы Туркмении говорит об особых отношениях двух стран. Соответствующее заявление сделал глава государства в Кремле, принимая иностранного политика. Днем 10 июня Сердар Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Москву.

Я очень рад вас видеть, добро пожаловать в Россию. Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит вы осуществляете в нашу страну. Это лишний раз подчеркивает особый характер. Владимир Путин, президент РФ

Путин пообещал посетить Туркмению.

Фото и видео: RuTube / Россия 24

