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Путин: визит главы Туркмении говорит об особых отношениях стран

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Глава РФ в Кремле принял нового президента Туркменистана.

Российский президент Владимир Путин заявил, что визит главы Туркмении говорит об особых отношениях двух стран. Соответствующее заявление сделал глава государства в Кремле, принимая иностранного политика. Днем 10 июня Сердар Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Москву.

Я очень рад вас видеть, добро пожаловать в Россию. Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит вы осуществляете в нашу страну. Это лишний раз подчеркивает особый характер.

Владимир Путин, президент РФ

Путин пообещал посетить Туркмению.

Фото и видео: RuTube / Россия 24
 

Теги: владимир путин, туркмения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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