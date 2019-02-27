Путин: визит главы Туркмении говорит об особых отношениях стран

Российский президент Владимир Путин заявил, что визит главы Туркмении говорит об особых отношениях двух стран. Соответствующее заявление сделал глава государства в Кремле, принимая иностранного политика. Днем 10 июня Сердар Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Москву.
Я очень рад вас видеть, добро пожаловать в Россию. Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит вы осуществляете в нашу страну. Это лишний раз подчеркивает особый характер.
Владимир Путин, президент РФ
Путин пообещал посетить Туркмению.
Фото и видео: RuTube / Россия 24
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