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Путин пообещал посетить Туркмению

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Глава России принял предложение Сердара Бердымухамедова, сделанное в Кремле.

Российский президент Владимир Путин пообещал посетить Туркмению. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках рабочего визита своего коллеги Сердара Бердымухамедова в Москву. Он дал понять политику, что намерен воспользоваться его официальным приглашением.

Обязательно воспользуюсь приглашением.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что туркменский лидер Сердар Бердымухамедов на встрече с Владимиром Путиным пригласил его посетить Туркмению в любое удобное для российского президента время. Главы двух государств сейчас проводят переговоры в Кремле. По результатам данного общения стороны планируют подписать документы по углублению стратегического партнерства между странами.

Путин оценил торговый оборот между Россией и Туркменией.

Фото и видео: RuTube / Россия 24

Теги: владимир путин, туркмения
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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