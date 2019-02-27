Глава России принял предложение Сердара Бердымухамедова, сделанное в Кремле.

Российский президент Владимир Путин пообещал посетить Туркмению. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках рабочего визита своего коллеги Сердара Бердымухамедова в Москву. Он дал понять политику, что намерен воспользоваться его официальным приглашением.

Обязательно воспользуюсь приглашением. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что туркменский лидер Сердар Бердымухамедов на встрече с Владимиром Путиным пригласил его посетить Туркмению в любое удобное для российского президента время. Главы двух государств сейчас проводят переговоры в Кремле. По результатам данного общения стороны планируют подписать документы по углублению стратегического партнерства между странами.

Путин оценил торговый оборот между Россией и Туркменией.

Фото и видео: RuTube / Россия 24