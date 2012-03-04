Путин оценил торговый оборот между Россией и Туркменией

Глава РФ оценил экономические и политические отношения между Россией и Туркменией.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что торговый оборот между РФ и Туркменией за первое полугодие 2022 года увеличился на 40%. Такую статистику глава государства предоставил в рамках личной встречи с лидером страны Сердаром Бердымухамедовым.

За пандемийный год, к сожалению, товарооборот у нас несколько сократился – на 10% с небольшим, зато сегодня несмотря на все внешние сложности за первый квартал увеличение. И это очень серьезное движение вперед. Владимир Путин, президент России

лидер РФ подчеркнул в рамках рабочего визита туркменского коллеги, что две страны недавно отметили юбилейные даты. В частности, речь идет о документе по дипломатическому сотрудничеству, подписанном 30 лет назад. Также РФ и Туркмения продолжают развивать контакты по остальным направлениям.

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Фото и видео: RuTube / Россия 24