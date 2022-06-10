Путин на встрече с молодыми предпринимателями: борьба с коронавирусом еще продолжается

Глава РФ рассказал о работе специалистов во время пандемии ковида.

Российский президент Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями заявил о том, что борьба с коронавирусом еще продолжается. По мнению главы государства, РФ должна обладать собственными лекарственными препаратами от данного заболевания. Политик напомнил участникам мероприятия об успехах, которые были достигнуты отечественными институтами в рамках активной фазы пандемии.

То, что было сделано до сих пор, не пропало даром, мы по ключевым направлениям оказались даже в лидерах…Это одно из тех направлений, где мы можем сказать: усилия государства и специалистов, работающих в отрасли, промышленности даром не прошли. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны признал тот факт, что на первом этапе пандемии ковида российской стороне не хватало собственных производственных мощностей, так как специалисты не рассчитывали на необходимость столь массового производства препаратов. Однако оперативно предприятия смогли нарастить объемы выпускаемой продукции, а чиновники - оказали им поддержку. Владимир Путин поблагодарил специалистов за работу во время пандемии. По мнению спикера, это было важно для национального самосознания и здоровья миллионов граждан.

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Фото и видео: Kremlin.ru