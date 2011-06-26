Путин рассказал, что через 10 лет в России будет лучше жить

Этим он поделился на встрече с молодыми предпринимателями.

Президент России Владимир Путин заявил, что через десять лет жизнь в России станет лучше. Этим он поделился на встрече с молодыми предпринимателями.

Как рассказал Путин, успех станет возможным благодаря развитию образования, технологий и медицины, приобретению новых компетенций в различных областях. У страны все для этого есть. Кроме этого, президент также затронул вопрос демографии и назвал это первоочередной задачей. "У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровыми", — отметил он.

Минобороны РФ: российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов. Также были уничтожены пять танков, две установки РСЗО "Град" и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Фото: kremlin.ru