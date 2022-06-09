Минобороны РФ: российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов

Российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, российская авиация поразила 18 районов сосредоточения живой силы и техники украинских войск. Также были уничтожены пять танков, две установки РСЗО "Град" и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Верхнекаменского в ЛНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все