  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:00
127
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов

0 0

Также были уничтожены пять танков, две установки РСЗО "Град" и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, российская авиация поразила 18 районов сосредоточения живой силы и техники украинских войск. Также были уничтожены пять танков, две установки РСЗО "Град" и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Верхнекаменского в ЛНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: авиация, игорь конашенков, минобороны россии, националисты, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии