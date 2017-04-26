В Турции заявили об отсутствии проблем с минами в украинских портах

Хулуси Акар рассказал о выполнении обязанностей по транспортировке зерна из Украины.

Проблем с минами в украинских портах при экспорте зерна пока нет. Соответствующее заявление в рамка хвыступления на встрече с послами в Анкаре сделал местный министр по национальной обороне Хулуси Акар.

Пока проблем с минами нет, работа идет бесперебойно. Хулуси Акар, глава Минобороны Турции

Напомним, что в Стамбуле 22 июля было подписано многостороннее соглашение о снятии ограничений на поставку российских сельскохозяйственных продуктов на экспорт, а также о содействии Москвы по вывозу украинского зерна морским путем через Черное море. Договоренности касаются России, Турции, Украины и ООН. Известно, что маршруты доставки пройдут по трем путям, включая гавань Одессы.

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Фото и видео: YouTube / TV100