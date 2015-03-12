В Турции заявили о начале диалога с США по F-35. Такой информацией с местными журналистами поделился глава управления по оборонной промышленности Исмаил Демир. Чиновник рассказал в интервью для телеканала NTV о том, что Анкара получила письмо от Вашингтона, которое может стать началом обсуждения вопроса о приобретении американских истребителей пятого поколения. Ранее поставки были заморожены из-за сделки Анкары с РФ по ЗРК С-400.
Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы с F-35.
Исмаил Демир, глава управления оборонной промышленностью Турции
СШа направили Турции официальное уведомление об исключении страны из программы поставок истребителей. Вашингтон аннулирован меморандум о производстве для Анкары самолетов F-35. Ранее этот документ был подписан в Турции в январе 2007 года.
Турция и Германия выступили за вывод иностранных боевиков из Ливии.
Фото: Pixabay.com
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