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В Турции заявили о начале диалога с США по F-35
Сегодня, 14:14
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lesjasap

В Турции заявили о начале диалога с США по F-35

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Исмаил Демир рассказал о перспективах получения Анкарой боевых самолетов из США.

В Турции заявили о начале диалога с США по F-35. Такой информацией с местными журналистами поделился глава управления по оборонной промышленности Исмаил Демир. Чиновник рассказал в интервью для телеканала NTV о том, что Анкара получила письмо от Вашингтона, которое может стать началом обсуждения вопроса о приобретении американских истребителей пятого поколения. Ранее поставки были заморожены из-за сделки Анкары с РФ по ЗРК С-400.

Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы с F-35.

Исмаил Демир, глава управления оборонной промышленностью Турции

СШа направили Турции официальное уведомление об исключении страны из программы поставок истребителей. Вашингтон аннулирован меморандум о  производстве для Анкары самолетов F-35. Ранее этот документ был подписан в Турции в январе 2007 года.

Турция и Германия выступили за вывод иностранных боевиков из Ливии.

Фото: Pixabay.com

Теги: f-35, исмаил демир, турция
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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