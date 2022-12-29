В Турции заявили, что не допустят расширения Грецией границы территориальных вод

Мевлют Чавушоглу рассказал о ситуации в Эгейском море.

В Турции заявили, что не допустят расширения Грецией границы собственных территориальных вод. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами рассказал министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу. Чиновник пояснил, что в 1995 году местный парламент принял постановление о том, что данные действия со стороны Афин в акватории Эгейского моря должны квалифицироваться властями в Анкаре как "казус белли"

Мы не допустим расширения Грецией 12-мильной зоны территориальных вод в Эгейском море даже на одну милю. Решение нашего парламента по этому вопросу, принятое в 1995 году, все еще в силе. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu