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В Турции заявили, что не допустят расширения Грецией границы территориальных вод

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Мевлют Чавушоглу рассказал о ситуации в Эгейском море.

В Турции заявили, что не допустят расширения Грецией границы собственных территориальных вод. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами рассказал министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу. Чиновник пояснил, что в 1995 году местный парламент принял постановление о том, что данные действия со стороны Афин в акватории Эгейского моря должны квалифицироваться властями в Анкаре как "казус белли" 

Мы не допустим расширения Грецией 12-мильной зоны территориальных вод в Эгейском море даже на одну милю. Решение нашего парламента по этому вопросу, принятое в 1995 году, все еще в силе.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu

Теги: греция, мевлют чавушоглу, мид, турция, эгейское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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