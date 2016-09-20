Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым

Глава МИД рассказал о планах по контактам с коллегой из Москвы.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам в ходе итоговой пресс-конференции о том, что рассчитывает провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшее время.

Как вы знаете, вчера была встреча главы нашего минобороны в Москве. В ближайшее время у меня тоже будут переговоры с Лавровым. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Напомним, что министры по обороне России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве. Чиновники обсудили друг с другом пути разрешения кризиса на Ближнем Востоке и Сирии. По результатам мероприятия стороны отметили конструктивный характер диалога в вышеуказанном формате. Они заинтересованы в его продолжении в целях стабилизации обстановки в регионе. Стоит уточнить, что переговоры глав военных ведомств в столице РФ стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за последние 11 лет.

В Турции заявили, что в разработке нового черноморского месторождения газа заняты 50 судов.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu