В Турции заявили, что в разработке нового черноморского месторождения газа заняты 50 судов

Фатих Донмез рассказал о работе по добыче природного газа из акватории региона.

В Турции заявили о том, что в разработке нового черноморского месторождения природного газа заняты 50 судов. Соответствующее заявление в эфире местных телеканалов сделал министр по энергетической инфраструктуре страны Фатих Донмез. Чиновник пояснил, что запасы локации могут составить 58 миллиардов кубометров голубого топлива. Эксперт отметил, что общие разведывательные данные о запасах топлива в турецких территориальных водах региона достигли показателя в 710 млрд куб. м.

В результате исследовательских работ в Черном море разведанные нами резервы газа достигли 710 млрд куб. м. Технологические работы на дне моря продолжаются и состоят из трех этапов. В них задействовано свыше 50 судов. Фатих Донмез, глава Минэнерго Турции

Чиновник пояснил, что новые запасы природного газа обнаружены по результатам двух месяцев бурения в районе скважины Чайчума-1. Месторождение получило название Чайчума-2. Ранее об этом упоминал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что общие запасы газа на черноморских месторождениях оцениваются в один триллион долларов.

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