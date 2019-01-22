В Турции заявили, что Росатом работает над инвестициями в ВИЭ республики

Алпарслан Байрактар рассказал о совместных энергопроектах с Россией.

Руководитель государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев ведет совместную работу с Анкарой в области инвестирования в возобновляемые источники энергии на территории Турции. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии "Технологический суверенитет и низкоуглеродная энергетика: взгляд в завтрашний день", организованной в рамках Российской энергетической недели сделал турецкий министр по энергетике Алпарслан Байрактар.

У нас очень большой потенциал в сфере ВИЭ. И сегодня мой дорогой коллега, господин Лихачев, пытается инвестировать в турецкий рынок возобновляемых источников, проекты солнечной и ветроэнергетики, которые мы развиваем совместно. Алпарслан Байрактар, глава Минэнерго Турции

Иностранный специалист заметил, что в республике более 50% энергетических мощностей составляют именно объекты восполняемых источников энергии. При этом власти намерены расширить этот показатель. Для этого уже разработан среднесрочную программу до 2035 года.

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Фото и видео: Российская энергетическая неделя