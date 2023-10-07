Эрдоган призвал стороны конфликта в Израиле к сдержанности

В Турции оценили ситуацию в Израиле после атаки со стороны ХАМАС.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации конфликта в регионе Ближнего Востока. Иностранный политик попросил ХАМАС и ЦАХАЛ не обострять ситуацию еще больше. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления конгрессе правящей Партии справедливости и развития.

Призываю все стороны к сдержанным действиям и воздержаться от импульсивных шагов, которые обострят ситуацию... Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 7 октября массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа, а также проникновения в страну боевиков радикального движения, считающегося на территории еврейского государства террористическим.

Эрдоган рассказал, что сулило террористам, если бы теракт в Анкаре удался.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan