Эрдоган призвал стороны конфликта в Израиле к сдержанности

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации конфликта в регионе Ближнего Востока. Иностранный политик попросил ХАМАС и ЦАХАЛ не обострять ситуацию еще больше. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления конгрессе правящей Партии справедливости и развития.
Призываю все стороны к сдержанным действиям и воздержаться от импульсивных шагов, которые обострят ситуацию...
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Напомним, что министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 7 октября массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа, а также проникновения в страну боевиков радикального движения, считающегося на территории еврейского государства террористическим.
Эрдоган рассказал, что сулило террористам, если бы теракт в Анкаре удался.
Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan
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