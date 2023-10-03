Эрдоган рассказал, что сулило террористам, если бы теракт в Анкаре удался

Глава Турции осудил действия боевиков.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что террористы, которые попытались совершить теракт в центре Анкары, в случае успеха и бегства за рубеж получили бы там поддержку. Политик заметил, что боевики бы получили статус "просителей политического убежища". Глава государства заметил, что преступление совершалось как акт, приуроченный к открытию местного парламента. Однако благодаря оперативному вмешательству полиции террористы были нейтрализованы до того момента, как они смогли осуществить злодеяние.

Если бы эти преступники не были обезврежены и каким-то образом скрылись за границей, их бы возвели в ранг просителей политического убежища. Мы хотим видеть конкретные шаги наряду с осуждением со стороны наших друзей, которые разделяют нашу боль. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турция проводит крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK