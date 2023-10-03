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В Турции по подозрению в причастности к РПК задержали 90 человек

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МВД страны проводит операцию по задержанию после теракта.

Силы безопасности Турции задержали 90 человек по подозрению в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК), которая на территории республики считается террористическим движением.  Местные журналисты с телеканала TRT Haber уточнили,  что антитеррористические операции были проведены в 18 провинциях республики. Речь идет о мероприятиях, происходящих после совершения теракта, ответственность за который на себя взяла РПК. Известно, что первого октября двое боевиков подъехали к воротам здания, после чего один из них привел в действие взрывчатку у пункта охраны. Возникла перестрелка. В результате второго террориста удалось ликвидировать. Двое полицейских получили легкие ранения. В МВД страны  замети ли, что что один из нападавших являлся членом РПК. 

МИД Турции заявил о "сигналах тревоги" в ряде стран из-за зерновой сделки.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: рабочая партия курдистана, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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