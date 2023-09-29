МИД Турции заявил о "сигналах тревоги" в ряде стран из-за зерновой сделки

Хакан Фидан рассказал о работе на ГА ООН.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан заявил журналистам на пресс-конференции в Мугле о "сигналах тревоги" из ряда стран в связи с приостановкой действия зерновой инициативы. В настоящее время Анкара продолжает предпринимать усилия по ее возобновлению. Дипломат заметил, что вопрос возобновления работы черноморской инициативы находился на первом месте во время переговоров, состаявшихся у Турции на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Это вопрос, связан со всем человечеством во главе со странами Африки. Сейчас на наших столах есть хлеб, возможно это не представляет для нас что-либо чрезвычайное. Но когда мы хлеб не увидим, начнутся сигналы тревоги. Сейчас такие сигналы имеют место. Хакан Фидан, глава МИД Турции

МИД Турции заявил, что процесс интеграции армян Карабаха будет сложным.

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