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МИД Турции заявил, что процесс интеграции армян Карабаха будет сложным

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Хакан Фидан оценил обстановку с отъездом большого количества этнических армян из Нагорного Карабаха.

Процесс реинтеграции армянского населения из Нагорного Карабаха будет сложным, поэтому власти в Анкаре надеются на то, что он пройдет спокойно. Соответствующее заявление сделал турецкий министр по иностранным делам Хакан Хидан, выступая перед журналистами в Мугле.

Процесс реинтеграции армянского населения Карабаха, согласно нормам, вытекающим из конституции Азербайджана, начался. Это сложный процесс, мы принимаем это. Мы надеемся, что он (процесс) завершится без человеческих потерь, драм и трагедии.

Хакан Фидан, глава МИД Турции

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев днем 22 сентября рассказал СМИ о том, что интеграция этнических  армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями. Он призвал мир быть готовыми к тому, что некоторые граждане не примут эту политику и решат уехать с территории. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно  упоминал о том, что армяне Нагорного Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане страны.

Задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске.

Фото и видео: YouTube / Habertürk TV

Теги: азербайджан, армения, мид, нагорный карабах, турция, хакан фидан
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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