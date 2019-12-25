Мевлют Чавушоглу рассказал о несоответствии поведения Афин мирным соглашениям.

В Турции заявили, что Греция нарушила статус демилитаризации островов в Эгейском море. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Anadolu сделал министр по внешней политике страны Мевлют Чавушоглу.

Греция нарушила статус островов, их следует демилитаризировать. В противном случае в повестку станет вопрос о принадлежности островов. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Глава МИД Турции подчеркнул, что Афины милитаризируют острова в Эгейском море с 1960-х годов. При этом в Анкаре неоднократно призывали Грецию прекратить эти действия. В частности, власти направили два соответствующих письма руководству ООН. По версии Анкары, действия Греции не согласовываются с Лозаннским (1923) и Парижским (1947) мирными соглашениями.

Чавушоглу: Турция "жестко предупредила" ФРГ и Францию из-за митингов курдов.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı

