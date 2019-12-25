Чавушоглу: Турция "жестко предупредила" ФРГ и Францию из-за митингов курдов

Анкара вручила европейским послам ноту протеста.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция "жестко предупредила" ФРГ и Францию из-за митингов курдов. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в эфире местного телеканала Anadolu. Дипломаты вручили европейским партнерам ноты протеста из-за манифестаций сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК признана в Турции террористическим движением).

Мы говорим о митингах, на которых демонстрировались символика, флаги террористов. Послы Германии и Франции были вызваны вчера в МИД. Мы жестко предупредили их. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Мевлют Чавушоглу подчеркнул прессе, что власти Анкары требуют от международных партнеров больше не позволять проведение таких акций со стороны РПК. В МИД Турции рассчитывают на то, что поддержка курдского движения Парижем и Берлином прекратится, как и в рамках НАТО.

Чавушоглу подтвердил подготовку Турцией новой операции в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı

