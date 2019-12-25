Чавушоглу подтвердил подготовку Турцией новой операции в Сирии

В МИД Турции рассказали о целях военной миссии на севере Сирии.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу подтвердил подготовку Анкарой новой военной операции в Сирии. Соответствующее заявление руководитель местного МИДа сделал в эфире телеканала Anadolu.

Мы не можем сидеть сложа руки на фоне роста террористических вылазок. Пока есть угроза внутри и снаружи - в Сирии и где бы то ни было, очистить эти регионы от террористов - наша обязанность. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Напомним, что Вооруженные силы Турции днем 31 мая сообщили о готовности ВС к проведению операции на севере Сирии. Информацию подтвердил министр по обороне Хулуси Акар. Эрдоган 23 мая рассказал о подготовке к новой военной операции на севере Сирии. Президент страны поставил задачу перед армией расширить 30-километровую зону безопасности, сформированную в октябре 2019 года по завершению миссии "Источник мира".

Чавушоглу: Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı