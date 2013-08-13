Чавушоглу: Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

По словам главы турецкого МИД, Анкара стремится восстановить диалог между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu.

Вчера, 30 мая, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер отметил, что желает встретиться с президентом России.

Чавушоглу отметил, что после встречи делегаций России и Украины в Стамбуле процесс переговоров замедлился. Он добавил, что Анкара стремится восстановить диалог между странами.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция не будет подключаться к санкциям против России

Фото: aa.com.tr