Чавушоглу: Турция не будет подключаться к санкциям против России

Он призвал понять позицию турецких властей в силу роли посредника, которую занимает страна.

Турция не будет подключаться к санкциям против России. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu.

По словам дипломата, антироссийкие санкции затронули Стамбул. Он призвал понять позицию турецких властей в силу роли посредника, которую занимает страна.

Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО.

Фото: aa.com.tr