Чавушоглу: Турция не будет подключаться к санкциям против России

Турция не будет подключаться к санкциям против России. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu.
По словам дипломата, антироссийкие санкции затронули Стамбул. Он призвал понять позицию турецких властей в силу роли посредника, которую занимает страна.
Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО.
Фото: aa.com.tr
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