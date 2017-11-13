  1. Главная
В Турции завели уголовное дело после смерти разбившегося о скалы россиянина
По факту гибели мужчины ведется расследование.

Турецские профильные структуры возбудили возбудила уголовное дело по факту гибели россиянина, разбившегося о скалы в провинции Мугла. Об этом журналистам информационного агентства "ТАСС" сообщили в российском генеральном консульстве, расположенном в Анталье. Ранее о трагедии общественность узнала из местных СМИ. Речь идет о том, что иностранец 1988 года рождения разбился  при осуществлении полета на параплане в районе Олюдениз. На текущий момент уже установлен контакт с родственниками нашего соотечественника и компетентным и службами Турции. 

Генконсульство продолжит держать на контроле данную ситуацию и окажет необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий, в том числе при оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшего россиянина на родину".

сообщение от дипломатов

