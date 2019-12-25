В Москве открыли улицу имени Героя России Игоря Кириллова

Улица имени Героя Российской Федерации генерала-лейтенанта Игоря Кириллова была открыта в Москве.

Улица Генерала Кириллова названа в 2025 году в честь Героя российской Федерации, Героя труда Российской Федерации Игоря Анатольевича Кириллова ( 13 июля 1970 г. - 17 декабря 2024 г.) текст на памятной табличке

Напомним, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в столице страны было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом многоэтажного жилого дома. Жертвами трагедии стали начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Следственный комитет задержал исполнителя преступления Ахмаджона Курбонова. Мужчина рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение криминального деяния ему обещали 100 тысяч долларов, а также выезд в европейский регион.

Куратора убийства начальника РХБЗ генерала Кириллова объявили в розыск.

