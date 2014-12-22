Куратора убийства начальника РХБЗ генерала Кириллова объявили в розыск

В момент убийства генерала ВС РФ подозреваемый находился в ОАЭ.

Куратор убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, генерала Игоря Кириллова и помощника Ильи Поликарпова объявлен в международный розыск. Соответствующее заявление журналистам сделали российские правоохранительные органы. В полиции пояснили, что в момент совершения преступления подозреваемый находился на территории Дубая. Этот человек курировал троих обвиняемых по уголовному делу.

Организатор убийства генерала Игоря Кириллова на момент совершения преступления находился в Дубае. Личность его установлена, он объявлен в международный розыск. источник новостного агентства "ТАСС"

По информации собеседника СМИ, организатор убийства обратился к Батухану Точиеву с просьбой подыскать для его родственника Ахмаджона Курбонова жилое помещение. Точиев ранее с Курбоновым не был знаком. В интернете Точиев нашел подходящее жилье, после чего получил от куратора денежные средства для оплаты заказа и отправил своего двоюродного брата Рамазана Падиева передать Курбонову ключи. Затем Точиев познакомился с выходцем из Средней Азии (куратором) в 2022 году в колонии общего режима, когда находился в заключении из-за грабежа. После освобождения мужчины поддерживали приятельские отношения. В результате 17 декабря 2024 года, когда погибшие военнослужащие выходили из подъезда, Курбонов дистанционно запустил взрывное устройство. Мщность СВУ сставляла примерно 500 грамм в тротиловом эквиваленте.

В Следственном комитете указали, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. Транспортное средство было установлено около подъезда жилого дома. При взрыве СВУ погибли сам Игорь Кириллов и его помощник. Ведется уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия и боеприпасов. В Центре общественных связей ФСБ России уведомили о задержании исполнителя убийства. Злоумышленником оказался завербованный украинскими спецслужбами гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов. Иностранные кураторы пообещали мужчине за совершение преступления материальное вознаграждение в размере ста тысяч долларов и выезд для проживания в одну из стран Европейского союза. Установлена также причастность Точиева и Падиева к совершению теракта. Все трое обвиняются в теракте (пункту "б" части 3 статью 205 УК РФ). Вину фигуранты расследования не признали.

Небензя назвал западных кураторов Киева соучастниками теракта против Кириллова.

Фото: Минобороны России