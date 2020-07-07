В Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту

Власти Турции задержали судно с 276 нелегальными мигрантами на борту. Об этом сообщили журналисты из агентства Anadolu со ссылкой на представителей безопасности страны. Известно, что приезжие пытались высадиться на берег на побережье провинции Измир.
В ходе подготовленной операции в трюме судна обнаружены 46 женщин и 59 детей. У некоторых мигрантов медики зафиксировал проблемы с дыханием. Все задержанные пытались проникнуть в Европу, а оттуда просить убежища. Известно, что в Турцию мигранты попали из Афганистана, Бангладеша, ЦАР, Сомали и Ирана.
Местная полиция арестовала восемь человек. Их обвиняют в незаконной перевозке мигрантов.
Ограбившие похищенного мужчину мигранты получат тюремные сроки.
Видео: YouTube / ANews
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