В Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту

Арестованы восемь человек, причастных к нелегальной перевозке приезжих.

Власти Турции задержали судно с 276 нелегальными мигрантами на борту. Об этом сообщили журналисты из агентства Anadolu со ссылкой на представителей безопасности страны. Известно, что приезжие пытались высадиться на берег на побережье провинции Измир.

В ходе подготовленной операции в трюме судна обнаружены 46 женщин и 59 детей. У некоторых мигрантов медики зафиксировал проблемы с дыханием. Все задержанные пытались проникнуть в Европу, а оттуда просить убежища. Известно, что в Турцию мигранты попали из Афганистана, Бангладеша, ЦАР, Сомали и Ирана.

Местная полиция арестовала восемь человек. Их обвиняют в незаконной перевозке мигрантов.

Ограбившие похищенного мужчину мигранты получат тюремные сроки.

Видео: YouTube / ANews