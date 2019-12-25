Уголовное дело направили во Фрунзенский районный суд.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что ограбившие похищенного мужчину мигранты получат тюремные сроки. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, 18 июля 2019 года подсудимые напали на потерпевшего в его же квартире. Мигранты избили и связали жертву, оставив его в ванной. После преступники похитили их квартиры 83 тысячи рублей.

Известно, что уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга двое неизвестных избили и ограбили пьяного мужчину.

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