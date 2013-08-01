Спецслужбы подозревают иностранцев в шпионаже.

В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами. Об этом сообщили журналисты местного телеканала CNN Turk. По информации от СМИ, все фигуранты расследования обвиняются по статье за шпионаж. Операция по поимке проводилась спецслужбами на территории Стамбула и Антальи. При этом правоохранительные органы не сообщают о национальности задержанных.

Телеканал заявил о том, что в ходе операции у задержанных были обнаружены оружие и паспорта Российской Федерации. К текущему моменту остается неясным, являются ли обнаруженные документы, удостоверяющие личности подозреваемых настоящими или нет.

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