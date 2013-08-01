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В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами
Сегодня, 12:56
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В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами

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Спецслужбы подозревают иностранцев в шпионаже.

В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами. Об этом сообщили журналисты местного телеканала CNN Turk. По информации от СМИ, все фигуранты расследования обвиняются по статье за шпионаж. Операция по поимке проводилась спецслужбами на территории Стамбула и Антальи. При этом правоохранительные органы не сообщают о национальности задержанных.

Телеканал заявил о том, что в ходе операции у задержанных были обнаружены оружие и паспорта Российской Федерации. К текущему моменту остается неясным, являются ли обнаруженные документы, удостоверяющие личности подозреваемых настоящими или нет. 

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Фото: Pixabay.com

Теги: cnn, анталья, гражданство, задержание, спецслужбы, стамбул, турция, шпионаж
Категории: Тема дня, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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