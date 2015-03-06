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На улице Коммуны задержали 20-летнего стрелка со светошумовым пистолетом
Сегодня, 12:02
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На улице Коммуны задержали 20-летнего стрелка со светошумовым пистолетом

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В результате выстрелов никто не пострадал.

В Красногвардейском районе полицейские задержали молодого человека, который открыл стрельбу из сигнального пистолета. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 9 октября.

Накануне, 8 октября, 20-летнего мужчину доставили в участок после нарушения порядка на улице Коммуны. У хулигана стражи порядка обнаружили светошумовой пистолет, 13 гильз и коробку от патронов. Молодому человеку предъявили административный протокол.

Ранее на Piter.tv сообщили, что после надругательства над могилами на Богословском кладбище возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, оружие, пистолет, полиция, стрелок, улица комунны
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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