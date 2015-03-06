На улице Коммуны задержали 20-летнего стрелка со светошумовым пистолетом

В результате выстрелов никто не пострадал.

В Красногвардейском районе полицейские задержали молодого человека, который открыл стрельбу из сигнального пистолета. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 9 октября.

Накануне, 8 октября, 20-летнего мужчину доставили в участок после нарушения порядка на улице Коммуны. У хулигана стражи порядка обнаружили светошумовой пистолет, 13 гильз и коробку от патронов. Молодому человеку предъявили административный протокол.

Ранее на Piter.tv сообщили, что после надругательства над могилами на Богословском кладбище возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv