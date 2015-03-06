После надругательства над могилами на Богословском кладбище возбудили уголовное дело

В Калининском районе хулиганы повредили четыре могилы. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 9 октября.
Неизвестные изуродовали могилы на Богословском кладбище. У трех надгробий уронили памятники, а у четвертого оторвали могильную плиту.
На данный момент стражи порядка разыскивают хулиганов. Возбуждено уголовное дело.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кондакопшино захоронили останки 28 неизвестных воинов Красной Армии.
Фото: Pixabay
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