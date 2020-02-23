В Турции возросло число погибших от иранского землетрясения

Оно произошло в северной части Ирана в 35 км северо-западнее города Сельмас.

Стало известно, что число погибших на территории Турции в результате землетрясения в Иране увеличилось с семи до девяти человек. Как сообщило агентство "Анадолу", все погибшие имеют турец кое гражданство, причем как минимум трое из них – это дети. По данным Минздрава Турции, в результате землетрясения пострадало 37 человек, 9 из них находятся в критическом состоянии с тяжелыми травмами.

Отметим, что землетрясение магнитудой 5,7 случилось накануне в Иране в 35 км на северо-западе от города Сельмас, что примерно в 6-7 км от границы с Турцией.

Ранее мы сообщали о том, что Кремль старается не думать о "худших сценариях" в сирийском Идлибе, где в многостороннем конфликте сошлись Россия, Сирия, Турция и террористы.

Видео: Youtube/ TRT World