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В Турции выразили признательность России за помощь в ликвидации последствий землетрясений

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Мевлют Чавушоглу оценил поддержку Москвы в ликвидации последствий подземных толчков в стране.

Турецкие власти признательны России за гуманитарную помощь в ликвидации последствий землетрясений, которые произошли на юго-востоке республики, а также за отправку помощи пострадавшим. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым в Анкаре сделал местный руководитель внешнеполитического ведомства. Чиновник выступил по завершению двусторонних контактов с иностранной делегацией, которые состоялись в президентском дворце.

Мы благодарны России за оказанную помощь в устранении последствий землетрясений. Они прислали команду, состоящую примерно из 250 спасателей. Россия также прислала нам гуманитарную помощь.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Чавушоглу заявил, что обсудил с Лавровым подготовку к встрече глав МИД по Сирии.

Фото и видео: МИД России

Теги: гуманитарная помощь, землетрясение, мевлют чавушоглу, мид, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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