В Турции выразили признательность России за помощь в ликвидации последствий землетрясений

Мевлют Чавушоглу оценил поддержку Москвы в ликвидации последствий подземных толчков в стране.

Турецкие власти признательны России за гуманитарную помощь в ликвидации последствий землетрясений, которые произошли на юго-востоке республики, а также за отправку помощи пострадавшим. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым в Анкаре сделал местный руководитель внешнеполитического ведомства. Чиновник выступил по завершению двусторонних контактов с иностранной делегацией, которые состоялись в президентском дворце.

Мы благодарны России за оказанную помощь в устранении последствий землетрясений. Они прислали команду, состоящую примерно из 250 спасателей. Россия также прислала нам гуманитарную помощь. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Чавушоглу заявил, что обсудил с Лавровым подготовку к встрече глав МИД по Сирии.

Фото и видео: МИД России