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Чавушоглу заявил, что обсудил с Лавровым подготовку к встрече глав МИД по Сирии

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Глава МИД Турции сообщил о подготовке к мероприятию, которое может пройти в Москве.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил журналистам о том, что обсудил в пятницу 7 апреля с российским министром по иностранным делам  Сергеем Лавровым в Анкаре вопросы подготовки к министерской встрече по урегулированию сирийской ситуации. Соответствующей информацией чиновник поделился на совместной пресс-конференции с иностранным гостем.

Мы с господином Лавровым подробно обсудили это, ход продолжающихся контактов. Затронули подготовку к встрече министров иностранных дел в рамках сирийских переговоров. В дальнейшем мы продолжим обсуждение деталей.

Сергей Лавров, глава МИД Турции

Лавров назвал заявления Запада по мирным переговорам РФ и Украины "нечистоплотным приемом".

Фото и видео: МИД России

Теги: мевлют чавушоглу, мид, сергей лавров, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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