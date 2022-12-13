Чавушоглу заявил, что обсудил с Лавровым подготовку к встрече глав МИД по Сирии

Глава МИД Турции сообщил о подготовке к мероприятию, которое может пройти в Москве.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил журналистам о том, что обсудил в пятницу 7 апреля с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым в Анкаре вопросы подготовки к министерской встрече по урегулированию сирийской ситуации. Соответствующей информацией чиновник поделился на совместной пресс-конференции с иностранным гостем.

Мы с господином Лавровым подробно обсудили это, ход продолжающихся контактов. Затронули подготовку к встрече министров иностранных дел в рамках сирийских переговоров. В дальнейшем мы продолжим обсуждение деталей. Сергей Лавров, глава МИД Турции

Лавров назвал заявления Запада по мирным переговорам РФ и Украины "нечистоплотным приемом".

Фото и видео: МИД России