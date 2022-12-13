Лавров назвал заявления Запада по мирным переговорам РФ и Украины "нечистоплотным приемом"

Глава МИД РФ оценил попытки Украины и Запада вести нечистоплотное противостояние с Россией.

Официальные ежедневные заявления коллективного Запада и киевского режима о том, что прекращать военные действия на Украине нельзя, - это "нечистоплотный прием". Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновники выступили по итогам двусторонних контактов в Анкаре.

На фоне ежедневных заявлений о том, что ни в коем случае нельзя прекращать военные действия, переходить к переговорам, на фоне противоречащих этим постулатам требованиям к России остановить войну и сесть за стол переговоров... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чавушоглу заявил о необходимости продолжать реализацию зерновой сделки.

Фото и видео: МИД России