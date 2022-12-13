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Лавров назвал заявления Запада по мирным переговорам РФ и Украины "нечистоплотным приемом"

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Глава МИД РФ оценил попытки Украины и Запада вести нечистоплотное противостояние с Россией.

Официальные ежедневные заявления коллективного Запада и киевского режима о том, что прекращать военные действия на Украине нельзя, - это "нечистоплотный прием". Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновники выступили по итогам двусторонних контактов в Анкаре.

На фоне ежедневных заявлений о том, что ни в коем случае нельзя прекращать военные действия, переходить к переговорам, на фоне противоречащих этим постулатам требованиям к России остановить войну и сесть за стол переговоров...

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чавушоглу заявил о необходимости продолжать реализацию зерновой сделки.

Фото и видео: МИД России

Теги: запад, мид, переговоры, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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