Еще 69 человек пострадали, спрыгнув в панике с большой высоты.

В Турции в результате землетрясения погиб человек. Об этом сообщил глава МИД страны Али Ерликая в своем аккаунте в соцсети X.

Инцидент произошел в ночь на 3 июня недалеко от курорта Мармарис. Очаг залегал на глубине 67 километров. Сообщается, что погибла 14-летняя девочка в результате приступа паники.

Еще 69 человек пострадали, спрыгнув в панике с большой высоты. Из них 46 были госпитализированы.

Ранее мы сообщали, что в землетрясение в Мьянме стало самым крупным в стране за 100 лет.

Видео: Telegram / SHOT