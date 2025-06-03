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В Турции в результате землетрясения погиб человек

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Еще 69 человек пострадали, спрыгнув в панике с большой высоты.

В Турции в результате землетрясения погиб человек. Об этом сообщил глава МИД страны Али Ерликая в своем аккаунте в соцсети X.

Инцидент произошел в ночь на 3 июня недалеко от курорта Мармарис. Очаг залегал на глубине 67 километров. Сообщается, что погибла 14-летняя девочка в результате приступа паники.

Еще 69 человек пострадали, спрыгнув в панике с большой высоты. Из них 46 были госпитализированы.

Ранее мы сообщали, что в землетрясение в Мьянме стало самым крупным в стране за 100 лет.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: жертвы, землетрясение, пострадавшие, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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