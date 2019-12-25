Житель Башкирии находился в реанимации из-за заражения ковидом.

В Турции умер впавший в кому российский турист. Об этом рассказали местные журналисты из издания NewsBash. В СМИ сослались на информацию, полученную от дочери мужчины из Башкирии. Житель Стерлитамака Дмитрий Япрынцев ушел из жизни 25 ноября. У пациента медики регистрировали двустороннюю вирусную пневмонию.

Гражданин РФ впал в кому на два месяца. Он заразился коронавирусом на отдыхе в Турции. Супруга 44-летнего Япрынцева говорила журналистам, что сильный кашель у мужа начался еще в начале путешествия. Из-за этого семья решила вернуться домой. Однако по пути в аэропорт супруг едва не упал в обморок. Скорая помощи сразу же доставила пациента в "красную зону" инфекционного отделения. В больнице выяснилось, что у иностранца серьезно поражены легкие.

Родным Япрынцева пришлось уехать из Турции. Позже им рассказали, что медицинская страховка на лечение закончилась. За каждый реанимационный день требовалось оплачивать по 650 долларов (47,5 тысяч рублей).

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Фото: Piter.tv

