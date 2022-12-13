В Турции священнослужителя арестовали за кражу антикварных часов

Агафангелос Сискос пытался присвоить себе ценные карманные часы 1800 года создания.

Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос арестован на территории Турцией местными правоохранительными органами за кражу дорогостоящих часов, но после был освобожден из-заод стражи после вмешательстве полицейской охраны патриарха Варфоломея. Соответствующее заявление сделали представители грекоязычного издания "Этникос Кирикас", выходящая в США. Инцидент зафиксирован еще в понедельник, 17 апреля. Известно, что подозреваемый был готов похитить ценное карманное устройство, которое изготавливалось для коллекции в 1800 году.

Он попал в тюрьму, из которой, однако, был освобожден при вмешательстве полицейской охраны патриарха Варфоломея. Патриарх отправил его в бессрочный отпуск. заявление газеты "Этникос Кирикас"

Напомним, что великий архимандрит Фанара является членом патриаршего двора. Священнослужитель не выполняет каких-либо особых функций.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье