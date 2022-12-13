В Турции священнослужителя арестовали за кражу антикварных часов

Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос арестован на территории Турцией местными правоохранительными органами за кражу дорогостоящих часов, но после был освобожден из-заод стражи после вмешательстве полицейской охраны патриарха Варфоломея. Соответствующее заявление сделали представители грекоязычного издания "Этникос Кирикас", выходящая в США. Инцидент зафиксирован еще в понедельник, 17 апреля. Известно, что подозреваемый был готов похитить ценное карманное устройство, которое изготавливалось для коллекции в 1800 году.
Он попал в тюрьму, из которой, однако, был освобожден при вмешательстве полицейской охраны патриарха Варфоломея. Патриарх отправил его в бессрочный отпуск.
заявление газеты "Этникос Кирикас"
Напомним, что великий архимандрит Фанара является членом патриаршего двора. Священнослужитель не выполняет каких-либо особых функций.
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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье
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