В Петербурге задержан тандем серийного "карманника" и скупщика краденного

Старший из задержанных уже был ранее судим за совершение подобных преступлений на территории Москвы.

Полицейские задержали тандем серийного "карманника" и скупщика краденного. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 апреля в полицию поступила информация о том, что в автобусе №275 из кармана пальто пассажирки был похищен мобильный телефон Cubоt Note 20 стоимостью 15 500 рублей.

Спустя час у дома 6 по проспекту Испытателей по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое граждан 49 и 42 лет. Старший из них уже был ранее судим за совершение подобных преступлений на территории Москвы.

Было установлено что данный тандем уже давно "работает" на территории Петербурга и причастен как минимум ещё к 5 подобным преступлениям:

- 20 февраля у дома 55 по улице Руставели кража iPhone 13 стоимостью 60 тысяч рублей из кармана куртки у женщины;

- 1 марта у дома 87 по проспекту Просвещения кража iPhone 12 стоимостью 92 590 рублей из кармана куртки у женщины;

- 11 марта у д 85 по проспекту Просвещения в трамвае маршрута № 100 кража iPhone 12 стоимостью 60 тысяч рублей из кармана пальто у женщины;

- 28 марта у дома 102 по Гражданскому проспекту кража iPhone 12 стоимостью 45 тысяч рублей из кармана куртки мужчины;

- 15 марта у дома 86 по Гражданскому проспекту кража Redmi Note 10S стоимостью 18 990 рублей из кармана куртки у женщины.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейскими было установлено, что старший из задержанных вытаскивал телефоны из карманов граждан, после чего передавал их своему подельнику, который являлся продавцом в скупке мобильных телефонов. В ходе обысков, проведенных в скупке на проспекте Испытателей, а также по местам жительства задержанных, обнаружена и изъята часть похищенного имущества.

Фото и видео: МВД