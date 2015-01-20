В Турции совершили вооруженное нападение в школе. Об этом сообщает местное новостное агентство DHA.

Инцидент произошел утром 14 апреля в провинции Шанлыурфа. Возле школы в Сивереке раздались выстрелы. Сообщается о вооруженном нападении. По данный агентства, вооруженный человек проник в здание, ранил некоторых учеников и взял их в заложники.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Большинство учеников, находившихся в школе, были эвакуированы. Семь человек получили ранения в результате стрельбы. Территория вокруг школы оцеплена. По данным других СМИ, нападавший является учащимся этой школы.

