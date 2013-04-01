Пострадали шестеро пассажиров микроавтобуса.

В Турции шесть человек погибли в ДТП с поездом. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NTV. По данным источника, трагедия произошла на территории провинции Текирдаг, расположенном на северо-западе страны, в городе Люлебургаз. На железнодорожном участке столкнулись грузовой состав и микроавтобус. Пострадавшими считаются не менее шести человек.

В правоохранительных органах уточнили, что попавший в аварию микроавтобус был служебным. Он перевозил рабочих. В какой-то момент водитель выехал на железнодорожное полотно за несколько секунд до прохода по участку поезда. Все раненые госпитализированы в ближайшие больницы. По факту произошедшего ведется расследование.

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Видео: YouTube / AKIL KÂRI